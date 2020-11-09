Кремль объяснил, почему Путин не поздравил Байдена с победой на выборах

Москва пока не поздравляла Джо Байдена с победой на выборах, однако рассчитывает наладить диалог со следующим главой Белого дома. Работать российские власти готовы с любым избранным американцами президентом.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прояснил ситуацию с поздравлением победившего на выборах в США кандидата. Его слова привело РИА «Новости». Дональда Трампа российский лидер поздравил сразу, Джо Байдена — нет. Все дело в том, что анонсировано юридическое оспаривание итогов голосования.

«Разница совершенно очевидна. <…> Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — сказал Песков. Он напомнил, что на предыдущих президентских выборах в США подобной ситуации не было. Сейчас же лучше дождаться официального объявления итогов.

В Кремле также надеются договориться о том, какими будут пути нормализации двусторонних отношений.

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля заметил, что «значимая часть этих двусторонних отношений» касается фактически всего мира. Он добавил, что говорит в контексте стабильности и безопасности.

Американцы выбирали президента в минувший вторник. Хотя кандидат от демократов Джо Байден уже и заявил о своей победе, действующий глава государства Дональд Трамп намерен оспорить ее в суде.