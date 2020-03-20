Кремль объяснил, почему Путин не будет делать тест на коронавирус

Владимир Путин не собирается проверяться на коронавирус. В этом нет никакой необходимости, ведь он себя нормально чувствует. К тому же сейчас в России нельзя пройти тест по желанию — для этого должны быть показания, например, возвращение из-за границы.

«У президента нет такой необходимости — проходить тест на коронавирус. У него нет симптомов, он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Пескова, все окружающие президента люди сдают анализы на коронавирус. Он отметил, что это оправданные меры предосторожности. Они необходимы, чтобы президент продолжал работать. Об этом сообщил RT.

По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев коронавируса, девять человек вылечились. В четверг 79-летняя женщина с 2019-nCoV умерла в московской больнице. Однако медики заявили, что смерть наступила из-за обострившихся хронических заболеваний.

Владимир Путин призвал россиян готовиться к любому развитию событий из-за распространения опасного вируса. В мире им заразились более 244 тысяч человек. ВОЗ назвала происходящее пандемией.