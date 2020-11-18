Кремль объяснил, почему пришлось обращаться к Совфеду для отправки миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, для чего было запрошено разрешение Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе. Как выяснилось, это напрямую связано с продолжительностью и масштабностью этой миротворческой миссии.

«Но, учитывая, что впереди у нас пятилетний срок [миротворческой миссии в Карабахе], который может потом продлеваться при необходимости, учитывая масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение [Совета Федерации]», — передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь также сообщил, что еще в 2015 году было принято постановление Совета Федерации об использовании российских военных за рубежом. И это постановление является юридической базой для принятия президентом подобных решений.

Песков предположил, что, скорее всего, уже изданный указ Владимира Путина о миротворцах не будет изменен.

Несколько часов назад Совет Федерации дал согласие президенту на использование российских военных в Нагорном Карабахе.