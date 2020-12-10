Кремль объяснил оговорку Путина про дело Сафронова

Представитель Кремля отметил, что президент страны допустил оговорку, поскольку не владеет деталями следствия по делу Сафронова. Песков добавил, что от этого смысл высказывания Путина не изменился. По данным издания, во время заседания Совета по правам человека Путин сказал, что в отношении Сафронова возбудили уголовное дело не за его журналистскую деятельность, а за передачу секретной информации во время работы в Роскосмосе.