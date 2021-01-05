Кремль объяснил невозможность мировой войны

Объявление мировой войны невозможно, так как в мире действует ядерный паритет. При этом никто не застрахован от дестабилизации ситуации в том или ином регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать», — сказал официальный представитель Кремля в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Песков напомнил, что президент Владимир Путин остановил военные действия в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря, в человеческом плане жизнь упирается в зону комфорта, которой сейчас не стало. В межгосударственном плане речь идет о правилах отношений между странами, которых теперь тоже нет.

«И мы сейчас думаем, что придет на смену», — отметил Песков.

Он добавил, что никто не застрахован «от лавинообразной дестабилизации ситуации в разных регионах мира». Песков подчеркнул, что на международной арене Россия готова нести груз ответственности.