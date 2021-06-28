Кремль объяснил, кто одобрил проведение «Алых парусов» в Петербурге

Решения о том, проводить или нет крупные массовые мероприятия, принимают главы регионов и городов на основе требований санитарных служб. Прямых запретов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

«Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что каждое крупное мероприятие проводится, учитывая рекомендации главного санитарного врача региона и города. По его словам, такие рекомендации давались в Санкт-Петербурге.

Песков отметил большой рост заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге и в связи с этим нагрузку на систему здравоохранения.

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему санитарные власти не обращают внимания на отсутствие перчаток и масок на таких крупных мероприятиях, как «Алые паруса».

«Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти», — сказал Песков.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Санкт-Петербурге 25 июня.