Кремль объяснил, через какие «красные линии» Западу лучше не переходить

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российские власти будут отвечать жестко на провокации, которые могут угрожать безопасности страны. В Кремле объяснили, что «красные линии» — это вмешательство во внутренние дела РФ.

В частности в выборы. Кроме того, Москва не потерпит оскорблений. Об этом написало РИА «Новости».

Путин в послании заявил, что провокаторы «пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели». Он также выразил надежду, что никто не захочет перейти с Россией «красную черту». Где она будет проходить, РФ в каждом случае будет определять сама.

Политолог Наталья Елисеева высказала мнение, что президент был жесток в послании и по вопросам внутренней политики.

«Некоторые сидящие в зале получили по шапке. Безусловно, фамилии не были названы», — сказала она.

По мнению, эксперта в ближайшем будущем могут произойти отставки, в том числе в губернаторском корпусе.

Во время послания Путин уделил большое внимание социальной повестке. В частности, он заявил о необходимости ввести единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей школьников.