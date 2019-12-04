Кремль обеспокоило решение НАТО увеличить военные расходы

Новые заявления НАТО об увеличении военных расходов не могут не беспокоить Москву. Однако Россия отказывается ввязываться в гонку вооружений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости трезво взглянуть на вопрос, что есть угроза для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается сдерживающей и экспансионистской деятельностью в отношении нашей страны», — отметил представитель Кремля. Его слова привел сайт «Российской газеты».

Шойгу предупредил о гонке вооружений из-за ракет США Подробнее

По словам Пескова, такие действия альянса не могут не вызывать обеспокоенности. Последние заявления и решения лишний раз это подтверждают, добавил пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил слова Владимира Путина, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений. Если увеличивать расходы на оружие, это окажется губительным для экономики. Москва, напомнил Песков, действует иначе.

«Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы», — заключил Песков, подчеркнув, закрывая тему, что Россия продолжает идти этим путем.