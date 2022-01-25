Кремль обеспокоила подготовка США к переброске военных в Европу

Судьба дальнейших переговоров между Россией и США будет зависеть от того, как американская сторона ответит на предложения по гарантиям безопасности. При этом в Кремле обеспокоены из-за нагнетания напряженности со стороны Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Представителя Кремля спросили, отразился ли на российско-американских переговорах тот факт, что США приготовили к возможной переброске в Европу 8,5 тысячи своих военных.

«На ход переговоров не влияет. Переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены», — ответил Песков.

По его словам, в Кремле держат ситуацию на контроле, передала «Газета.ru». Российская сторона рассчитывает, что в ближайшие дни все же получит от американцев ответ на предложения по гарантиям безопасности.

«Мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне Песков заявил, что напряженность вокруг Украины связана с информационной истерикой и фейками, которые распространяют США и НАТО. По его словам, эскалация вокруг Украины «обрамлена» огромным количеством ложной информации.