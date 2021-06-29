Кремль обеспокоила подделка QR-кодов

В Кремле обеспокоились из-за подделки QR-кодов, используемых для посещения ресторанов и кафе в период коронавирусных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нужны меры для борьбы с такими жуликами, которые подвергают риску здоровье людей, убежден представитель Кремля.

«Подделка документов — это правонарушение. Это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется всякими жуликами», — процитировало Пескова РИА «Новости».

В Москве с 28 июня для походов в рестораны и кафе, а также при посещении массовых мероприятий нужно предъявлять QR-коды. Столичные власти ранее рекомендовали пользоваться только официальными городскими приложениями для проверки QR-кодов, чтобы защититься от мошенников. Поддельные QR-коды уже начали продавать в даркнете.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что за приобретение поддельного сертификата о вакцинации может грозить до года лишения свободы, а за покупку фейкового QR-кода — до двух лет тюрьмы.