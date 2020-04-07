Кремль пока не может сказать, как именно стоит расценивать указ Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне. Однако Москва считает любые попытки «приватизации» космоса неприемлемыми.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Песков подчеркнул, что таким решениям сперва нужно дать юридическую оценку — для этого нужно изучить указ исходя из юридических подходов. Пресс-секретарь Владимира Путина отказался давать такую оценку сейчас, но подчеркнул, что любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы.

Но какие-то попытки «приватизации» космоса в тех или иных формах — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку «приватизации» космоса» — были бы неприемлемыми Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ в поддержку освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В соответствии с этим документом, Америка идет против любых попыток оценивать космическое пространство как всеобщее достояние человечества. В указе отдельно подчеркнуто, что США отказывается признавать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах — оно было принято Генассамблеей ООН еще в конце 1979 года. В нем сказано, что исследование и освоение ресурсов Луны — достояние всего человечества. Оно должно выполняться в интересах всех стран Земли, не зависимо от уровня их развития — как научного, так и экономического.

Роскосмос в ответ на этот указ заявил, что планы Америки по использованию ресурсов Луны агрессивны и вредят сотрудничеству между странами.