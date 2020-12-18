Кремль «негативно отнесся» к запрету Путину посещать Олимпийские игры

Кремль сожалеет, что президенту России Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и другие спортивные международные мероприятия. Однако главное в решении спортивного арбитражного суда (CAS), считает представитель президента, — разрешение российским спортсменам участвовать в таких соревнованиях.

«Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно. Но вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что после решения суда Россия продолжит диалог с международными спортивными организациям и будет защищать свои интересы всеми доступными средствами. При этом страна не прекратит бороться с допингом, который Владимир Путин не раз называл самым большим злом.

CAS опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. Спортивный арбитражный суд постановил, что российские спортсмены не смогут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до 16 декабря 2022 года. Речь идет о различных соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх. При этом россияне смогут выступать в нейтральном статусе.

«Газета.ru» отметила, что запрет на посещение международных соревнований распространяется не только на президента России, но и на всех высших чиновников страны: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной думы. При этом они смогут посетить спортивное мероприятие, если получат личное приглашение т президента или премьер-министра той страны, которая его проводит.

«Известия» напомнили, что новое решение CAS сократило прошлое постановление WADA в два раза — изначально российским спортсменам запрещали участвовать в соревнованиях в течение четырех лет, до 2024 года.