12 мая 2023, 14:35
Кремль не запланировал встречу Путина и спецпредставителя Китая
Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
Встречи президента России Владимира Путина и специального представителя Китая Ли Хуэя для обсуждения украинского кризиса в графике главы государства нет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что все обсуждение пройдет по линии посольств и министерств иностранных дел двух стран.
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«Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться», — заявил Песков.
Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, начиная с понедельника, 15 мая, отправится в европейское турне для обсуждения вопроса урегулирования кризиса на Украине. Кроме России и Украины, он также посетить Польшу, Францию и Германию.
В феврале власти Китая представили свой мирный план из 12 пунктов для решения украинского конфликта. В тексте говорилось об уважении независимости и территориальной целостности всех государств, а также призыв к сокращению эскалации и возвращению к переговорам.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что этот мирный план станет основой для окончательного завершения конфликта, если его примут западные страны.
Дмитрий Песков
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Владимир Путин
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