Власть 12 мая 2023, 14:35 Кремль не запланировал встречу Путина и спецпредставителя Китая Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Встречи президента России Владимира Путина и специального представителя Китая Ли Хуэя для обсуждения украинского кризиса в графике главы государства нет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что все обсуждение пройдет по линии посольств и министерств иностранных дел двух стран.

Реклама

«Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться», — заявил Песков.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, начиная с понедельника, 15 мая, отправится в европейское турне для обсуждения вопроса урегулирования кризиса на Украине. Кроме России и Украины, он также посетить Польшу, Францию и Германию.

В феврале власти Китая представили свой мирный план из 12 пунктов для решения украинского конфликта. В тексте говорилось об уважении независимости и территориальной целостности всех государств, а также призыв к сокращению эскалации и возвращению к переговорам.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что этот мирный план станет основой для окончательного завершения конфликта, если его примут западные страны.