Кремль не воспринял всерьез петицию за отставку Кадырова

В Кремле не восприняли всерьез петицию за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни, так как голоса на ресурсе Change.org, где она появилась, могут быть накручены ботами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал «Интерфакс».

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами», — объяснил Песков.

При этом в Кремле следят за реакций руководства Чечни на встречу Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе.

«Все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживаются различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами», — заявил Песков.

Кадыров провел беседу с Путиным в ходе своего визита в Москву 2 февраля. Песков сообщал, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с хозяйственным и социально-экономическим развитием республики. Кадыров назвал встречу с Путиным доброй, заявив, что они обсудили острые вопросы. Он также указал, что заручился поддержкой президента, писала «Газета.ru».