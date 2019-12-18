Кремль не в курсе обысков у Гуцериева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает об обысках, которые якобы прошли дома и в офисах бизнесмена Михаила Гуцериева. Ранее подобная информация появилась в ряде СМИ.

«Нет, неизвестно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретаря процитировал ТАСС.

Ранее холдинг «Сафмар», совладельцем которого является Гуцериев, не подтвердил данные об обысках. Информацию опроверг и сам предприниматель.

«Нет, это не правда. Это провокация», — заявил он.

Тем не менее после слухов об обысках некоторые СМИ стали выдвигать свои версии событий. Так, Рен ТВ написал, что компании Гуцериева могут быть связаны с расследованием дела о контрабанде нефти на Украину. Телеканал привел данные о нелегальном вывозе около 100 тысяч тонн нефти. Тем временем следственные органы никак не комментируют ситуацию.

Михаил Гуцериев является одним из богатейших людей России. Его состояние журнал Forbes оценил в 5,65 миллиарда долларов. Гуцериев является основателем ПФГ «Сафмар». В конгломерат входят ПАО «РуссНефть», ОАО «Русский уголь», АО «НК „Нефтиса“», ПАО «Моспромстрой».