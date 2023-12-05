Важное 05 декабря 2023, 12:05 Кремль не увидел значимости в выдвижении Путина на звание человека года журналом Time Песков: выдвинувший Путина на звание человека года журнал Time не имеет значения РИА «Новости»

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Роль президента России Владимира Путина на мировой арене переоценить невозможно. Но решение журнала The Time выдвинуть главу государства на звание «Человек года» не играет большого значения, так как это не единственное издание, составляющее подобные рейтинги. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что позиция, которую сегодня занимает президент России, во всем мире остается экстраординарной. Поэтому особого внимания его выдвижению на звание в иностранной прессе внимания не уделили.

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«Нет, не имеет. Роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире переоценить невозможно. Это не единственный журнал, который такие номинации составляет. Но однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — заявил Песков.

Американский журнал The Time включил президента России Владимира Путина в число девяти номинантов на звание человека года. В кратком резюме авторы рейтинга отметили, что российский лидер в 2023 году укрепил свои позиции, несмотря на сложности, с которыми столкнулся.

В частности, журналисты отметили роль президента России во время попытки мятежа руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Кроме президента России в список номинантов вошли певица Тейлор Свифт, король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, создатель ChatGPT Сэм Альтман, кукла Барби, ставшая главной героиней одноименного фильма, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда, а также прокуроры, выступающие в судах против бывшего американского президента Дональда Трампа.

Окончательного победителя журнал The Time объявил в ближайшую среду, 6 декабря.