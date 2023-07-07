Власть 07 июля 2023, 13:07 Кремль не увидел возможности начать переговоры с Украиной из-за ее позиций Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной, но перспектив пока нет РИА «Новости»

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Переговоры России и Украины в ближайшей перспективе невозможны. В первую очередь из-за позиции киевского режима и его кураторов из США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перехода конфликта в дипломатическую плоскость осенью.

Песков подчеркнул, что пока никаких возможностей для начала переговорного процесса нет, но не по вине России.

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«На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что для России сейчас важно достичь поставленных перед ней целей. Сделать это можно разными путями, но политико-дипломатический способ остался недоступным из-за отказа киевского режима, а также США, которые оказывают прямое влияние и контролируют власти Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал переговоры России и Украины поздней осенью. По его словам, к этому времени ситуация серьезно изменится и стороны сядут за стол для поиска дипломатического выхода из кризиса.

Бывший посол США в Москве Джон Салливан допустил, что Россия и Украина смогут заключить мирное соглашение по итогам переговоров. Но оно будет носить исключительно временный характер, и спустя некоторое время конфликт снова перейдет в горячую фазу. Дипломат подчеркнул, что Россия согласится на переговоры, когда посчитает, что спецоперация позволит пойти на такой шаг.