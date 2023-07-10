Власть 10 июля 2023, 14:28 Кремль не увидел угроз финансовой стабильности в ослаблении курса рубля Пресс-секретарь Песков: снижение курса рубля не угрожает финансовой стабильности России РИА «Новости»

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В Кремле не видят угрозы финансовой стабильности России из-за снижения курса рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в экономике сложилась лучше той, что можно было прогнозировать, сообщил ТАСС.

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать снижение курса рубля. Представитель Кремля ответил, что власти не считают это угрозой финансовой стабильности страны «однозначно».

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«Что касается курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее он уже высказывался о текущей ситуации с курсом рубля. По словам Пескова, в макроэкономической стабильности нет никаких сомнений.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в течение ближайшей недели курс доллара будет находиться на отметке 89-94 рубля, а евро сможет достичь уровня 103 рублей. Эксперт отметил, что существуют риски и дальнейшего ослабления российской валюты. Он напомнил, что этот процесс продолжается уже семь месяцев.