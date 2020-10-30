Кремль не увидел связи между нападениями в Татарстане и Ницце

Между атакой на полицейский участок в Татарстане и нападением на людей в Ницце нет никакой связи. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он считает, что это разные преступления.

«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое, уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его процитировал ТАСС.

Подросток напал на полицейских в татарском городе Кукмор. Все произошло в ночь на 30 октября. Молодой человек бросал в здание отделения полиции взрывные смеси.

Это увидел приехавший туда участковый. Он и ночной дежурный попытались остановить парня. Они просили его сдаться. Однако тот вместо этого оказал сопротивление и ранил одного полицейского. Тогда по нападавшему открыли огонь. Он скончался на месте.

Пострадавшего сотрудника правоохранительных органов госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. СК открыл уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Утром 29 октября мужчина совершил нападение на прихожан церкви в Ницце. Он убил трех человек. Одну из жертв преступник практически обезглавил. Молодого человека задержали. Известно, что он выходец из Туниса. Парень приехал во Францию в октябре. До этого он находился в Италии.

Прокурор Франции рассказал, что при себе задержанный имел два мобильных телефона, Коран и нож. Еще некоторые его вещи нашли в церкви. В стране действует план по противодействию терроризму Vigipiratе, а также объявлен максимальный уровень террористической угрозы.