Кремль не увидел противоречий в споре Кадырова и Мишустина о закрытии границ

По словам представителя Кремля, Рамзан Кадыров заявил о закрытии границ прежде всего для товарных потоков. Да и регионы имеют полномочия самим решать, насколько необходимо ужесточать меры, подчеркнул Песков. При этом, как заявил пресс-секретарь главы государства, не стоит забывать и о совместной работе с федеральными властями.

Спор между Мишустиным и Кадыровым возник накануне — Чечня решила полностью закрыть свои границы с 5 апреля. На следующий день глава правительства страны Михаил Мишустин заявил, что закрывать административные границы российских субъектов недопустимо. Он попросил «не путать региональные полномочия с федеральными».

Позже глава Чеченской республики рассказал в своем Telegram-канале, что принимает все необходимые меры для безопасности жителей региона, а потому не собирается пускать туда тех, у кого нет местной прописки.