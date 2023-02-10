Власть 10 февраля 2023, 15:30 Кремль не увидел проблемы в возможном лишении Путина ордена Почетного легиона Представитель Кремля Песков: лишение ордена Почетного легиона — не проблема для Путина rawpixel

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что лишение ордена Почетного легиона не станет для Владимира Путина проблемой. Президент занят сейчас более важными вопросами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Песков заявил, что в последнее время общение двух лидеров было не очень интенсивное.

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«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом», — отметил он, комментируя сообщения о возможном лишении президента ордена.

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Представитель Кремля добавил, что сейчас у главы государства в приоритете другие вопросы, о которых россияне хорошо знают.

Ранее Макрон допустил, что Путина могут лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Президент Франции подчеркнул, что это крайне важный вопрос, поэтому для него нужно выбрать нужное время.

Политолог Алексей Ярошенко высказал мнение, что данная новость говорит о желании Запада «отменить» и расчеловечить Россию.