Власть 21 июня 2023, 13:09 Кремль не увидел причин для продления зерновой сделки после 18 июля Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Россия не увидела причин для продления зерновой сделки, потому что ее условия остались нереализованными из-за противодействия коллективного Запада. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что свое поражение в попытках уговорить западных политиков выполнить условия России уже признали представители ООН.

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«Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможностях продления зерновой сделки.

Представитель Кремля подчеркнул, что повлиять на страны коллективного Запада для выполнения условий России не удалось никому.

«Пока, к сожалению, воз и ныне там», — оценил ситуацию Песков.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что 18 июля станет финальным днем, когда Россия ждет выполнения договоренностей по зерновой сделке. Он добавил, что действие меморандума по продовольствию в случае непродления соглашения Россия оставит на усмотрение ООН.

В списке договоренностей по зерновой сделке Россия просила подключить Россельхозбанк к международной системе межбанковских переводов SWIFT, снять санкции на поставки сельхозтехники, отменить ограничения страхования сухогрузов, разблокировать счета российских компаний, занимающихся экспортом сельхозтоваров, а также возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По последнему пункту российская сторона сняла свои требования после диверсии на трубопроводе. В Министерстве обороны назвали случившееся терактом со стороны Украины.