Кремль не увидел «хорошего прогресса» по Карабаху, о котором говорил Трамп

Российские власти не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил об участии в переговорах по урегулированию конфликта в Карабахе между Арменией и Азербайджаном. При этом он не уточнил, разговаривал ли с кем-либо из лидеров этих стран. Политик также похвалил армянскую общину в США.

Наконец, Трамп отметил, что достигнут «очень хороший прогресс» по Карабаху.

Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости», согласны ли в Кремле с такой оценкой, заявил: «Мы пока не знаем».

Россия неоднократно призывала Армению и Азербайджан остановить военные действия в Нагорном Карабахе и соблюдать договоренности по перемирию. Президент Владимир Путин регулярно общается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Военный конфликт в Карабахе возобновился 27 сентября. С того времени его жертвами с обеих сторон стали около пяти тысяч человек, заявил Путин на Валдайском форуме.