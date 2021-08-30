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    30 августа 2021, 14:42

    Кремль не увидел большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах

    Наза Салех Захи

    Кремль не склонен считать участие мигрантов в массовых конфликтах важной проблемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кремль не увидел большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах

    «Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, усматривают ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему. Его процитировал ТАСС.

    Он отметил, что конфликты бывают везде, в том числе и в России. По его словам, если конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то органы правопорядка и миграционная служба принимают соответствующие меры в отношении участников произошедшего.

    Песков добавил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но рано говорить об изменении правил их въезда в Российскую Федерацию.

    «Об этом (изменении правил въезда в Россию — прим. ред.) преждевременно говорить, пока никаких решений на этот счет не поступало», — заявил он.

    Пресс-секретарь президента, говоря о возможных изменениях в трудовом законодательстве, сказал, что есть разные экспертные предложения по этом вопросу. Решение пока не принималось.

    Песков заявил, что кадровый голод чувствуется не только в сфере общепита. Такая же проблема есть и в строительстве и в других областях экономики. Правительство, по его словам, занимается решением этого вопроса.