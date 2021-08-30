Кремль не увидел большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах

Кремль не склонен считать участие мигрантов в массовых конфликтах важной проблемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, усматривают ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что конфликты бывают везде, в том числе и в России. По его словам, если конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то органы правопорядка и миграционная служба принимают соответствующие меры в отношении участников произошедшего.

Песков добавил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но рано говорить об изменении правил их въезда в Российскую Федерацию.

«Об этом (изменении правил въезда в Россию — прим. ред.) преждевременно говорить, пока никаких решений на этот счет не поступало», — заявил он.

Пресс-секретарь президента, говоря о возможных изменениях в трудовом законодательстве, сказал, что есть разные экспертные предложения по этом вопросу. Решение пока не принималось.

Песков заявил, что кадровый голод чувствуется не только в сфере общепита. Такая же проблема есть и в строительстве и в других областях экономики. Правительство, по его словам, занимается решением этого вопроса.