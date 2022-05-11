Кремль не станет направлять соболезнования властям Украины после смерти Кравчука
Представитель Кремля Песков предложил украинцам самостоятельно оценить вклад Кравчука
Вклад ушедшего из жизни первого президента Украины Леонида Кравчука должны оценивать жители страны. При этом Россия учитывает роль политика во его работы в позднем СССР. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин не планирует направлять свои соболезнования в Киев в связи со смертью Кравчука.
«Это первый президент Украины, мы знаем, что в период Советского Союза, на заключительной стадии существования Советского Союза, у него была своя роль политическая. Это мы хорошо помним. А его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам», — заявил Песков.
Леонид Кравчук скончался в минувший вторник, 10 мая, в возрасте 88 лет. Он был последним из живых подписантов Беловежских соглашений. Этот документ сыграл одну из главных ролей в распаде Советского Союза. Должность президента Украины политик занимал с 1991 по 1994 год. На новых выборах Кравчук проиграл Леониду Кучме.