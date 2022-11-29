Власть 29 ноября 2022, 12:40 Кремль не станет анонсировать имя нового главы Счетной палаты Пресс-секретарь Песков не назвал имя человека, который сменит Кудрина на посту главы СП РИА «Новости»

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Власти не станут анонсировать имя человека, который сменит Алексея Кудрина на посту главы Счетной палаты России, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль никогда не объявляет о назначениях заранее, сообщил ТАСС.

«Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем», — отметил Песков.

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Ранее он рассказал о реакции президента Владимира Путина на решение Кудрина покинуть должность. По словам Пескова, в таких вопросах нет места эмоциям, сообщило издание «Газета.ru». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в дальнейшем в работе Кудрина «соприкосновения с государством» неизбежны.

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Утром 29 ноября Алексей Кудрин подтвердил, что покинет пост главы Счетной палаты. Он рассказал, что отработал в госсекторе около 25 лет и теперь решил сосредоточиться на «больших проектах». Новым руководителем высшего органа государственного аудита может стать зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Среди его положительных качеств для назначения назвали некоррумпированность и высокий профессионализм.