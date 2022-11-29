29 ноября 2022, 12:40
Кремль не станет анонсировать имя нового главы Счетной палаты
Пресс-секретарь Песков не назвал имя человека, который сменит Кудрина на посту главы СП
Власти не станут анонсировать имя человека, который сменит Алексея Кудрина на посту главы Счетной палаты России, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль никогда не объявляет о назначениях заранее, сообщил ТАСС.
«Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем», — отметил Песков.
Реклама
Ранее он рассказал о реакции президента Владимира Путина на решение Кудрина покинуть должность. По словам Пескова, в таких вопросах нет места эмоциям, сообщило издание «Газета.ru». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в дальнейшем в работе Кудрина «соприкосновения с государством» неизбежны.
Реклама
Утром 29 ноября Алексей Кудрин подтвердил, что покинет пост главы Счетной палаты. Он рассказал, что отработал в госсекторе около 25 лет и теперь решил сосредоточиться на «больших проектах». Новым руководителем высшего органа государственного аудита может стать зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Среди его положительных качеств для назначения назвали некоррумпированность и высокий профессионализм.
Дмитрий Песков
Реклама
Реклама