Кремль не стал возлагать надежд на нового посла США в России | 360°

Власть 15 сентября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Кремль не стал возлагать надежд на нового посла США в России Пресс-секретарь президента РФ Песков признал, что не возлагает надежд на нового посла США РИА «Новости»

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Оснований рассчитывать на улучшение международных отношений после назначения нового посла США в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет», — сказал он.

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Дмитрий Песков добавил, что США постоянно пытаются переиграть Россию. Он назвал эти усилия перманентными.

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В начале сентября Джон Салливан ушел в отставку. Он проработал послом США в России с 2019 года, а на государственной службе — 40 лет. В Госдепе его уход назвали запланированной ротацией, однако источник газеты Politico рассказал, что дипломат решил завершить карьеру, потому что его жена больна раком.

В Белом доме предположили, что место будет пустовать в течение нескольких месяцев. Однако американские СМИ заявили, что президент США Джо Байден уже выдвинул кандидатуру Линн Трейси. По информации RT, сейчас она работает в Армении.

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