30 июня 2023, 12:57
Кремль не стал оценивать законопроект о запрете смены пола
Представитель Кремля Песков не стал давать оценку законопроекту о запрете смены пола
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оказался не готов оценивать проекта закона, который запрещает операции по смене пола. По его словам, эксперты пока обсуждают инициативу. Об этом сообщил ТАСС.
«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям. Все остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции», — сказал он на брифинге.
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По его словам, что эксперты сейчас обсуждают в парламенте инициативу, поэтому комментировать ее преждевременно. Ранее в июне сообщалось, что Государственная дума одобрила законопроект о запрете смены пола и регистрации изменений в паспорте без операции.
Депутат Виталий Милонов напомнил, что до принятия этого закона в России сменить пол в паспорте можно было, имея лишь справку от психолога. Саму ситуацию с возможностью менять пол он назвал мракобесием.
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