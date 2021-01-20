Кремль не стал готовиться к инаугурации Байдена

Кремль никак не готовится к инаугурации Джо Байдена. Президент России Владимир Путин уже поздравил избранного американского лидера после голосования коллегии выборщиков. С таким заявлением выступил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что Кремль не ждет изменений в отношениях с Вашингтоном после вступления Байдена в должность.

«Россия, как жила много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с Соединенными Штатами Америки. Будет ли на это соответствующая встречная политическая воля, это будет зависеть от господина Байдена и его команды», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена пройдет в среду, 20 января. Он принесет присягу народу перед главой Верховного суда США на ступенях Капитолия.

Президент России Владимир Путина направил телеграмму Джо Байдену после оглашения результатов голосования коллегии выборщиков. Российский лидер пожелал избранному главе Белого дома успехов на государственном посту. Также он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Вашингтона на принципах равноправия и взаимного уважения отвечает интересам всего мира.