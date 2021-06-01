Кремль не стал называть дату возобновления полетов в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о дате возобновления авиасообщения с Турцией будет принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что инспекционные поездки в Турцию уже были.

Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Авиасообщение было ограничено до 1 июня. Российским туроператорам запретили организовывать чартерные рейсы и продавать путевки на турецкие курорты. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что запрет на полеты могут продлить еще на две недели или на месяц, но официально точных дат пока никто не называл.

В оперштабе ранее сообщили, что со 2 июня возобновятся регулярные рейсы из России в Великобританию. Полеты по маршруту Москва — Лондон будут осуществляться три раза в неделю. Такое решение приняли после улучшения эпидемической обстановки в Британии. Регулярное авиасообщение в скором времени восстановят и с рядом других стран.