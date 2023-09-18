18 сентября 2023, 12:18
Кремль не сообщит информацию о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Песков: состояние здоровья Кадырова — не вопрос администрации президента
Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не является вопросом администрации президента России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — ответил пресс-секретарь президента РФ.
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Песков добавил, что Кадыров не встречался 17 сентября с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Ранее появились сообщения, что глава Чечни якобы находится в критическом состоянии. Однако Кадыров опроверг эту информацию, он посоветовал «погулять под дождем» и взбодриться всем, кто запутался в новостях о его смерти.
До этого Кадыров уже комментировал заявления западных политологов о своей возможной гибели. Он рассказал, что Путин дважды спас ему жизнь.
Кремль
Дмитрий Песков
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
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