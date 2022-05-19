Кремль не согласился с мнением Клишаса о «полном провале» импортозамещения

План импортозамещения не провалился, с таким мнением в Кремле не согласны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать заявление сенатора Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения в России якобы «полностью провалена».

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться», — заявил Песков.

Представитель Кремля допустил, что некоторые невыполненные планы могут быть, однако отметил, что работать сейчас приходится не в идеальных условиях, а скорее в «агрессивных».

«Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что нельзя «почивать на лаврах», и еще много работы предстоит сделать в «авральном режиме», учитывая нынешние условия.

Клишас ранее написал в своем Telegram-канале, что программа импортозамещения «провалена полностью». По словам сенатора, «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего», и люди это видят.