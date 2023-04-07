Власть 07 апреля 2023, 13:15 Кремль не слышал о предложении Ватикана устроить пасхальное перемирие в зоне СВО Представитель Кремля Песков: Ватикан не предлагал перемирия на Пасху в зоне СВО Unsplash

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Кремль не намерен комментировать публикации о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, предложенном папой римским Франциском. Ведь никаких официальных заявлений от Ватикана не поступало. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — сказал он.

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Ранее 7 апреля председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о личной беседе с понтификом. Севастьянов заявил, что папа римский предложил остановить с 9 апреля на две недели огонь в зоне СВО. Ведь в это время христиане будут праздновать Пасху.

Католики отметят ее 9 апреля, а православные — 16 апреля. Понтифик в прошлом году также призывал к перемирию на этот праздник.