Важное 14 декабря 2022, 13:43 Кремль не рассматривал идею рождественского перемирия с Украиной Представитель Кремля Песков: Россия не рассматривает возможность рождественского перемирия РИА «Новости»

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В Кремле не обсуждают возможность рождественского или новогоднего перемирия с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не получала таких предложений, сообщил ТАСС.

Журналисты спросили пресс-секретаря главы государства, готова ли Россия рассмотреть предложение о новогоднем перемирии, если оно поступит со стороны Украины.

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«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», — ответил Дмитрий Песков.

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До конца года Владимир Путин проведет встречу с главами ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Дмитрия Пескова, глава государства определился с датами, о них журналистам сообщат позже.

По предварительной информации, руководители новых регионов могут посетить Кремль 20 декабря. После вхождения в состав России они находятся в статусе временно исполняющих обязанности глав. После встречи с Путиным их могут утвердить в должностях на постоянной основе.

Традиционное послание президента Федеральному собранию могут перенести. Дмитрий Песков допустил, что мероприятие может состояться в следующем году.