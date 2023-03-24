Власть 24 марта 2023, 13:06 Кремль не примет участия в Часе Земли Пресс-секретарь президента Песков: Кремль не будет гасить подсветку на Час Земли РИА «Новости»

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Кремль решил в этом году не принимать участия в ежегодной акции Час Земли. Причина в том, что Всемирный фонд дикой природы* (World Wildlife Fund)* признали в России иностранным агентом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они (организатор акции — Всемирный фонд дикой природы*. Прим. ред.) стали иноагентами», — сказал он.

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Час Земли — международное мероприятие, которое проходит по всей планете каждый год в последнюю субботу марта. Ее организатор — Всемирный фонд дикой природы*. Цель акции — побудить людей бережнее относиться к природе и ресурсам Земли. Участники флешмоба должны с 20:30 до 21:30 по местному времени выключить свет в жилых домах. Подсветку известных построек и памятников в городах также просят потушить.

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* Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund /WWF) признан на территории РФ иностранным агентом.