26 мая 2023, 13:28
Кремль не получил запроса Германии о переговорах Путина и Шольца
Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Шольцем, но запроса на звонок пока не было
Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с представителями западных стран. Но запроса на беседу от них пока не поступало. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании провести переговоры с российским лидером. Его слова привел ТАСС.
Песков заявил, что не имеет информации о том, что Германия запросила телефонные переговоры с президентом России.
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«Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога. При этом преследуя основную цель защита интересов нашей страны», — отметил официальный представитель Кремля.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что со времени последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным прошло уже очень много времени, поэтому он намерен снова вернуться к диалогу об Украине. Он добавил, что выходом из сложившейся ситуации может стать соглашение между сторонами конфликта.
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