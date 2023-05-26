Власть 26 мая 2023, 13:28 Кремль не получил запроса Германии о переговорах Путина и Шольца Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Шольцем, но запроса на звонок пока не было РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с представителями западных стран. Но запроса на беседу от них пока не поступало. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о желании провести переговоры с российским лидером. Его слова привел ТАСС.

Песков заявил, что не имеет информации о том, что Германия запросила телефонные переговоры с президентом России.

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«Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога. При этом преследуя основную цель защита интересов нашей страны», — отметил официальный представитель Кремля.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецким СМИ заявил, что со времени последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным прошло уже очень много времени, поэтому он намерен снова вернуться к диалогу об Украине. Он добавил, что выходом из сложившейся ситуации может стать соглашение между сторонами конфликта.