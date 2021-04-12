Кремль не получил запрос Киева о переговорах Путина и Зеленского

Кремль не располагает информацией, что Киев направил запрос в Москву для организации переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что за последние несколько дней никаких запросов со стороны украинской стороны не видел.

«Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы», — привел слова представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков особо отметил, что Россия со своей стороны считает важным позаботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса, которые оказались отвергнуты Украиной.

О запросе переговоров с президентом России для обсуждения эскалации конфликта в Донбассе сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в беседе с Reuters.

По ее словам, офис президента Украины рассчитывает на то, что Кремль удовлетворит просьбу и организует переговоры с Владимиром Путиным.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила она.

Юлия Мендель подчеркнула, что Киев не планирует начинать наступление на Донбасс, так как это будет нападение на собственный народ. Она подчеркнула, что сейчас главное решить конфликт на юго-востоке Украины мирным путем через переговоры в «нормандском формате».