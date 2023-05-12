Власть 12 мая 2023, 13:21 Кремль не получал информации о «мирной миссии» Ватикана по Украине Песков: Кремль не располагает информацией о «мирной миссии» Ватикана по Украине РИА «Новости»

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Информация о «мирной миссии» Ватикана по Украине не поступала в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Нет, у нас не появилось такой информации», — сказал представитель Кремля.

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Песков не исключил, что со временем сведения о «мирной миссии» Ватикана все же поступят. Кремль будет внимательно отслеживать эту ситуацию, подытожил пресс-секретарь главы государства.

О «пока непубличной мирной миссии» Святого престола по урегулированию украинского кризиса сообщил папа римский Франциск журналистам своего пресс-пула по пути из Будапешта. Понтифик и высокопоставленные иерархи Ватикана не раз говорили о готовности помочь разрешить ситуацию на Украине.

Американский журналист и религиовед Джон Аллен — младший написал в статье для Atlantic, что католическая церковь отказалась поддержать позицию Запада в украинском вопросе. Автор указал на разрыв отношений Ватикана и западных стран.