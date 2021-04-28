Кремль не получал информации о встрече Путина и Зеленского в Ватикане

Президент России Владимир Путин приглашал украинского лидера Владимира Зеленского посетить Москву для обсуждения отношений между двумя странами. Вопрос обсуждения ситуации в Донбассе возможен только в рамках «нормандской» четверки. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не знает, может ли пройти двусторонняя встреча двух президентов в другом месте, кроме Москвы.

«Готов или не готов куда-то ехать президент Путин — я не знаю. <…> Сам он отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что ни Россия, ни Ватикан пока не получали официального заявления от Киева для проведении встречи двух президентов.

«Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона», — пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о неучастии России в донбасском конфликте, поэтому о ситуации в регионе нужно говорить в рамках «четверки».

На минувшей неделе Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса». В ответ президент России отметил, что переговоры для стабилизации ситуации на юго-востоке украинскому лидеру следует вести с руководителями самопровозглашенных народных республик. При этом Владимир Путин отметил, что готов встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения отношений между странами.

Ura.ru напомнило, что сегодня Владимир Зеленский заявил, что намерен договориться с Ватиканом, для организации встречи с Владимиром Путиным. По мнению украинского лидера «Святой престол стал бы идеальным местом для обсуждения мира вы Донбассе».