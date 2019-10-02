Кремль не подтвердил отставку главы ФСИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко. По его словам, указа не было.

«Указа не было, он не публиковался», — привел слова Пескова «Интерфакс».

Информация о том, что Корниенко может оставить занимаемую должность, появилась вечером 1 октября.

Секретарь СНБО Украины объяснил причину своей отставки Подробнее

Уточнялось, что его уволят из-за достижения предельного возраста нахождения на службе. Накануне чиновник отметил свое 65-летие.

Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева накануне подтверждала, что глава ФСИН покинул свой пост. «Да, это правда», — сказала она.

Позже два источника рассказали сайту РБК, что основным кандидатом на должность Корниенко якобы стали его заместители Анатолий Рудый и Валерий Максименко, начальник управления «Л» ФСИН генерал-лейтенант Вадим Баланин, а также статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии Олег Плохой.

Геннадий Корниенко родился в 1954 году в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Получил высшее техническое и специальное образование.

ФСИН он возглавляет с 26 июня 2012 года. Работал в КГБ СССР, в ФСБ. Находится в звании генерал-полковника, кандидат юридических наук.

В 2001 году Корниенко был назначен замдиректора ФСО РФ. Через год он возглавил Государственную фельдъегерскую службу, откуда потом и ушел во ФСИН.

Награжден орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».