Власть 12 января 2023, 19:17 Кремль не подтвердил объявленную Эрдоганом беседу с Путиным Пресс-секретарь Песков не стал комментировать объявленную Эрдоганом встречу с Путиным РИА «Новости»

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Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать объявленную ранее президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента России, власти не комментируют подобные переговоры заранее, сообщил ТАСС.

«Заранее международные разговоры не анонсируем», — ответил Песков на вопрос агентства.

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Ранее главный уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч заявил, что президент республики Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, а затем с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам турецкого омбудсмена, глава государства хочет обсудить реализацию «зернового коридора», сообщил телеканал CNN Turk.

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«Сегодня-завтра наш президент планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским», — заявил Малкоч 12 января.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и призвал его к прекращению огня. Турецкий министр отметил, что это позволит избежать лишних жертв и стабилизировать ситуацию в регионе.