Власть 10 января 2023, 14:14 Кремль не подтвердил назначение Лапина главой штаба Сухопутных войск Пресс-секретарь Песков не опроверг и не подтвердил смену главы штаба Сухопутных войск РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главштаба Сухопутных войск России. По словам представителя Кремля, среди открытых указов главы государства подобного документа не было, сообщил ТАСС.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о назначении Александра Лапина на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск.

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Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин подписывает ряд документов — часть из них оказывается в открытом доступе, другие носят секретный характер. Опубликованные указы не содержат данных о назначении Лапина, подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее источники издания Ura.ru рассказали, что на должность главы штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России назначили Александра Лапина. До этого он возглавлял войска Центрального военного округа. Кто сменит его на этом посту — пока неизвестно. Собеседник издания заявил о подписании такого указа.