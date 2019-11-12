Кремль не одобрил идею регистрации в Сети по паспорту

Идея ввести паспортной контроль при входе в Сеть не нашла одобрения в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что подобная мера нарушила бы права граждан.

Позицию официальной власти он озвучил в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва». Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил и наличие цензуры в такой инициативе.

«Конечно станет, конечно нарушает», — сказал Песков.

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Инициатива входа в интернет по паспорту принадлежит ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Ее глава Рахман Янсуков предложил обязать любого, кто захочет выйти в России в Сеть, предоставить электронную версию документа, удостоверяющего личность.

По аналогичному принципу, по мнению Янсукова, должны работать и места публичного пользования интернетом. Меры позволят персонифицировать всю деятельность в виртуальном мире.

Комитет Госдумы по информационной политике заявил, что готов к дискуссии по теме. Парламентарии также указали на необходимость узнать мнение россиян о такой идее.