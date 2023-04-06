Власть 06 апреля 2023, 12:59 Кремль не обсуждал вопрос о снятии моратория на смертную казнь Представитель Кремля Песков: вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается Unsplash

Читать 360tv в

Тема снятия моратория на смертную казнь не обсуждалась в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В Кремле нет никакой позиции. Этот вопрос никак у нас не обсуждается», — сказал он.

Реклама

По его словам, данную тему не раз поднимали в разные периоды в России. Однако никаких решений до сих пор принято не было, уточнил Песков. Об этом написал RT.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с идеей рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в стране. Депутат обосновал свою инициативу изменившейся геополитической ситуацией, враждебными действиями западных государств против РФ.

Тем временем депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Елена Шишкина заявила, что смертная казнь перестала действовать в регионе после его вступления в состав РФ.