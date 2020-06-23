Идею о проведении амнистии в связи с празднованиями 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждают. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких обсуждений нет», — привело его слова РИА «Новости».

Первым об амнистии в честь 75-летия Победы заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Еще в феврале он внес проект постановления, в котором предлагал полностью освободить от наказания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетних, беременных женщин, воспитывающих в одиночку малолетних детей, инвалидов I и II групп, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Также он предложил освободить от наказания тех, кто впервые осужден на срок до пяти лет, совершивших преступления до 18 лет и осужденных на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что решение об амнистии принимается по каждому случаю индивидуально. Однако в Госдуме усомнились, что законопроект получит одобрение.

Однако одним проектом об амнистии дело не ограничилось. На рассмотрение депутатов внесли еще несколько документов об амнистии по административным правонарушениям. Автор инициатив Ярослав Нилов напомнил, что еще ни разу Госдума не освобождала от наказания людей по административным статьям. Хотя именно у нижней палаты парламента есть исключительное право объявления амнистии.

В частности, он предложил освободить от штрафов всех нарушителей, так как экономическая ситуация в стране и платежеспособность граждан сильно упали из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом Нилов подчеркнул, что на юридических лиц амнистия распространяться не будет.

Последний раз амнистию в России объявили в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.