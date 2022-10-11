Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных | 360°

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Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных

Пресс-секретарь президента Песков: у Кремля нет позиции по идее не выпускать мужчин из РФ

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Кремль не имеет позиции по предложению не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы она кем-то рассматривалась», — сказал Песков, ответив на вопрос, что думают в Кремле по поводу данной инициативы. Его процитировало РИА «Новости».

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Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с идеей запретить выезд за пределы Российской Федерации тем мужчинам, которые состоят на воинском учете во время частичной мобилизации.

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Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль не рассматривал и предложение Константинова включить в специальный реестр людей, покинувших РФ после объявления частичной мобилизации.

Однако глава Чечни Рамзан Кадыров ранее жестко высказался в адрес уехавших, назвав их трусами и посоветовав «надеть юбки и сменить имена на женские».

Дмитрий Песков

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