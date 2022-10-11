Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных | 360°

Все новости
Эксклюзив
11 октября 2022, 16:25
«Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце
Мир
11 октября 2022, 16:24
США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
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Спецоперация
11 октября 2022, 16:23
Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей
Важное
11 октября 2022, 16:22
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг
Подмосковье
11 октября 2022, 16:20
Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске
Подмосковье
11 октября 2022, 16:19
Названо количество свободных вакансий в Подмосковье
Мир
11 октября 2022, 16:19
НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие
Важное
11 октября 2022, 16:18
НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры
Подмосковье
11 октября 2022, 16:13
Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме