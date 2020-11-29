Кремль не исключил участие Путина в хоккейном матче на Красной площади

Ежегодно президент Владимир Путин выходит на лед для участия в хоккейном мачте на Красной площади. В этот раз лидер страны также может взять в руки клюшку, но пока проведение игры не планировалось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать. Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Матч Ночной хоккейной лиги традиционно проходит на ГУМ-катке возле стен Кремля. В 2019 году игра состоялась 25 декабря. Путин традиционно вышел на лед под номером 11. Команда главы государства победила соперников со счетом 8:5. Больше всего шайб забросил президент.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом Путин не будет выступать с обращением к Федеральному собранию. Послания стоит ожидать не раньше начала 2021 года. При этом президент проведет 17 декабря ежегодную пресс-конференцию. Мероприятие пройдет в режиме видеосвязи.