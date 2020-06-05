Кремль не исключил обращения Путина к россиянам после голосования по Конституции

Президент Владимир Путин обратится к россиянам после голосования по изменению Конституции, если посчитает это необходимым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает», — сказал Дмитрий Песков, его цитирует РИА «Новости».

Накануне в СМИ появилась информация, что Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования. Об обсуждении такой возможности РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.

Кроме вероятной благодарности, Путин, как утверждают источники, даст поручения федеральной власти.

Голосование по изменению Конституции начнется 25 июня и продлится неделю. 1 июля выбрано основной датой, этот день сделают выходным. С 5 июня россияне могут подать заявление для голосования в другом регионе, для Москвы и Нижегородской области есть возможность сделать выбор дистанционно.

Изначально голосование по Конституции планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.