Кремль не исключил, что власти окажут материальную помощь россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что жители России получат финансовую помощь от государства на фоне пандемии. По его словам, главное — наладить экономическую жизнь в стране.

«Сейчас все меры поддержки направлены на это», — заявил он в эфире телеканала RTVi.

Песков добавил, что помощь «может быть или прямой, или косвенной и неизвестно еще, что лучше».

Представитель Кремля считает, что у России достаточно потенциала для выполнения социальных обязательства и для амортизации «любых негативных последствий мировых экономических кризисов». Однако пока трудно понять, насколько серьезно пандемия повлияет на жизнь людей.

Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Что будет дальше, зависит от дисциплины на майских праздниках. Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры, то страну может ждать рост числа зараженных.

За последние сутки в РФ зарегистрировали 7099 новых случаев инфицирования. Всего COVID-19 подтвердился у 106 498 человек. Жертвами вируса стали 1073, 11 619 вылечились.