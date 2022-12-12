Важное 12 декабря 2022, 14:32 Кремль не будет быстро менять российскую ядерную доктрину Песков сообщил, что Кремль не будет менять свою ядерную доктрину в сжатые сроки

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Власти России не намерены вносить изменения в собственную ядерную доктрину в сжатые сроки. При этом ее установки сейчас сопоставляются с теми, которые приняли в США. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане», — отметил он.

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Песков объяснил, что сейчас в Кремле происходит «постоянный мыслительный процесс». Эксперты занимаются анализом, в том числе с учетом происходящих в мире событий, добавил он.

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Ранее Владимир Путин заявил, что его страна полностью отдает себе отчет в последствиях применения ядерного оружия, поэтому рассматривает его только в качестве средства защиты и возможности нанести ответный удар.